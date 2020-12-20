ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إنشاء مستشفيات فرعية تكاملية بجامعة بني سويف بداية العام الجديد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:56 م
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
أقيمت اليوم الأحد جلسة مجلس إدارة المستشفى الجامعي الشهرى بجامعة بنى سويف برئاسة الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي وبحضور الدكتور محمد شعبان مديرعام المستشفى الجامعي والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة ببني سويف ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى ومدير الأقسام الطبية والإدارية بالمستشفى من أعضاء مجلس إدارة المستشفى الجامعي .

أعلن الدكتور عاطف مرسى خلال الاجتماع النظر فى إنشاء مستشفيات جامعة بنى سويف كمستشفيات فرعية تكاملية لدخول الخدمة مع بداية العام الجديد للمستشفى الجامعي الرئيسي علي ان يتم تغير اسم المستشفى الجامعي ببني سويف الى مستشفيات جامعة بني سويف لتضم المستشفى الجامعي الرئيسي – مستشفى الأورام والحروق – المركز الطبي التخصصي – المركز القومي لتأهيل الأطفال ذو الإعاقة على أن تعرض على مجلس الجامعة ثم يتم اعتمادها من المركز الأعلى للجامعات.

كما  أعلن الدكتور عاطف مرسى النظر فى  تشغيل وحدة الطب الشرعى تابع للمستشفى الجامعى ببنى سويف مع  زيادة عدد أيام إجراء العمليات الجراحية الخاصة بقسم جراحة القلب والصدر وقسم جراحة المخ والأعصاب لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار في اقرب وقت وكذلك اقر المجلس تشغيل لست العمليات يوميا لقسم العيون للقضاء على قوائم الانتظار أيضا و تشغيل عمليات الطوارئ مع عمليات اللستة فى آن واحد لحسن سير العمل والنظر في تشغيل نظام فوري بالمستشفى لكافة الخدمات بالمستشفى الجامعي ببني سويف لحسن سير العمل والتحول الرقمى بدءا من العام الجديد ٢٠٢١.


أكد الدكتور عاطف مرسى على  التعاون مع مديرية الشئون الصحية ببنى سويف في توفير أسرة رعاية مركزة بالمستشفى وذلك نظرا لزيادة عدد الحالات المصابة بفيرس كورونا بالمحافظة وتحتاج إلى آسرة رعاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عجائب 2020.. سمكة تنتقم من صيادها بطريقة غريبة في بني سويف

المستشفى الجامعي بأسوان يجرى 8875 عملية جراحية من يناير وحتى أكتوبر الماضى

لمواجهة كورونا.. نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي

الدولة تواجه الموجة الثانية.. الصحة تضم مستشفى المطرية التعليمي لـ عزل مصابي كورونا

أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور

قرارات جديدة لرئيس جامعة بنها

ترشيحاتنا

خرجت الأم وبقيت طفلتها.. ساعتان فارقتان في حياة ليلى ابنة المنوفية

ماذا يعرف العالم عن سلالة كورونا الجديدة؟

بعد إعارته 4 سنوات للاتحاد.. حقيقة عودة رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك من جديد

بعد فوز هدف قفشة بجائزة الأفضل في أفريقيا.. خالد الغندور لـ متابعيه: هناك فرق بين حلاوة وجمال الهدف وقيمة الهدف

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

كورونا تعود .. الدوري المصري مهدد والإجراءات الاحترازية تغيب عن اللاعبين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش للدايت بس .. يساعد الأفوكادو في الحفاظ على صحة معدتك.. تفاصيل

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه