إنشاء مستشفيات فرعية تكاملية بجامعة بني سويف بداية العام الجديد

أقيمت اليوم الأحد جلسة مجلس إدارة المستشفى الجامعي الشهرى بجامعة بنى سويف برئاسة الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي وبحضور الدكتور محمد شعبان مديرعام المستشفى الجامعي والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة ببني سويف ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى ومدير الأقسام الطبية والإدارية بالمستشفى من أعضاء مجلس إدارة المستشفى الجامعي .





أعلن الدكتور عاطف مرسى خلال الاجتماع النظر فى إنشاء مستشفيات جامعة بنى سويف كمستشفيات فرعية تكاملية لدخول الخدمة مع بداية العام الجديد للمستشفى الجامعي الرئيسي علي ان يتم تغير اسم المستشفى الجامعي ببني سويف الى مستشفيات جامعة بني سويف لتضم المستشفى الجامعي الرئيسي – مستشفى الأورام والحروق – المركز الطبي التخصصي – المركز القومي لتأهيل الأطفال ذو الإعاقة على أن تعرض على مجلس الجامعة ثم يتم اعتمادها من المركز الأعلى للجامعات.





كما أعلن الدكتور عاطف مرسى النظر فى تشغيل وحدة الطب الشرعى تابع للمستشفى الجامعى ببنى سويف مع زيادة عدد أيام إجراء العمليات الجراحية الخاصة بقسم جراحة القلب والصدر وقسم جراحة المخ والأعصاب لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار في اقرب وقت وكذلك اقر المجلس تشغيل لست العمليات يوميا لقسم العيون للقضاء على قوائم الانتظار أيضا و تشغيل عمليات الطوارئ مع عمليات اللستة فى آن واحد لحسن سير العمل والنظر في تشغيل نظام فوري بالمستشفى لكافة الخدمات بالمستشفى الجامعي ببني سويف لحسن سير العمل والتحول الرقمى بدءا من العام الجديد ٢٠٢١.







