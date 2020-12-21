حصاد جامعة حلوان 2020.. توقيع عدة بروتوكولات منها تعاون مع التضامن لإنشاء وحدة للوزارة داخل الحرم.. وآخر بين كلية الطب والشعبة الطبية بالمركز القومي

جامعة حلوان خلال ٢٠٢٠ توقع :

بروتوكول تعاون بين كلية الطب والشعبة الطبية بالمركز القومي .

بروتوكول تعاون مع التضامن لإنشاء وحدة للوزارة داخل الحرم الجامعي .

برتوكول تعاون

وقعت جامعة حلوان خلال عام 2020 العديد من البروتوكولات و الاتفاقيات الهامة التى اسهمت فى تطوير العملية التعليمية و تطبيق انظمة التعليم الهجين ، و تطوير منظومة الجامعة لخدمة لمجتمع المحيط بالجامعة و تحقيق رؤية مصر 2030 .





ووقعت كلية الطب جامعة حلوان بروتوكول تعاون علمي وبحثي مع الشعبة الطبية بالمركز القومي للبحوث وبمشاركة الجمعية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد ، وقد مثل كلية الطب بالجامعة الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية ، كما قام بتمثيل الشعبة الطبية بالمركز القومي للبحوث الدكتور أسامه محمود عزمي أستاذ الصحة الإنجابية بالمركز.





ويستمر البروتوكول لمدة خمس سنوات و يتضمن عقد دبلومات إكلينيكية متخصصة في التخصصات الدقيقة لأمراض النساء و التوليد من خلال تقديم ثلاثة دبلومات هي : دبلومة طب الأم و الجنين و الحمل الحرج ، دبلومة مناظير أمراض النساء، دبلومة الجهاز التناسلي و البولي للسيدات.





ويسري البروتوكول على جميع الأنشطة التعليمية والبحثية والتدريبية في جميع التخصصات الطبية في الكلية والمركز القومي للبحوث NRC، كما يتضمن تبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس وتدريب الطلاب والتبادل البحثي مع المركز القومي للبحوث والشعبة الطبية ، والاشتراك في الأبحاث والمبادرات العلمية للشعبة الطبية بالمركز القومي للبحوث.





ووقَّعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة ، ويهدف إنشاء الوحدة ، إلي دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم العديد من خدمات الدعم النقدي والعيني و توفير الأجهزة التعويضية اللازمة، و إتاحة قروض ميسرة السداد وفقا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة مع تقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك طلاب الجامعات واستفادتهم من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.





ويشمل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة حلوان، تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة للطالب الجامعي، مما يعمل على تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام و التنمية، وزيادة معدلات الاستثمار في البشر.





ووقعت ايضا كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ممثلة في الدكتور ميسون قطب عميد الكلية مذكرة التفاهم مع الشركة القابضة للغزل والنسيج ومثلها الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك في إطار حرص كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على المشاركة في تطوير صناعة الغزل والنسيج بمصر وتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة .





وتم عقد البروتوكول تحت إشراف الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شملت بنود التعاون: التدريب المتبادل بين الطرفين تدريب طلاب الكلية في المصانع والشركات التابعة للشركة القابضة وتدريب العمالة على النواحي الفنية من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية ،كما تضمنت الاتفاقية المبرمة بين الجانبين أن تقوم الكلية بتقديم التصميمات المبتكرة في شتى المجالات مثل الغزل والنسيج والتريكو وطباعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك الإعلان والطباعة والنشر والتغليف من أعمال الطلاب المتميزين في الكلية.



