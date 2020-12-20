هل لترتيب طفلك بين أشقائه تأثير على صفاته ؟

قد يمنحك ترتيب ولادة طفلك فكرة عن مستقبله ، ويقترح العلماء أن ترتيب الميلاد يمكن أن يكون له آثار طويلة المدى حتى في مرحلة البلوغ. ومع ذلك ، يتحدى الكثير من الناس هذه الفكرة. لذا ، دعونا نرى ما يقوله الباحثون حول ما إذا كان ترتيب الولادة يمكن أن يتنبأ بمستقبل الطفل.





وهناك أدلة تقول إن الأطفال البكر لديهم بعض المزايا مقارنة بالأشقاء الآخرين لمجرد أن والديهم يمنحونهم مزيدًا من الاهتمام والوقت نظرًا لعدم وجود أطفال آخرين حولهم. ولكن حتى مع هذا ، فمن المحتمل أن تكون هذه المزايا الفكرية صغيرة. مع هذا ، لا تزال العادات الاجتماعية موجودة حيث يتولى البكر غالبًا أعمال العائلة أو يرث أموال العائلة.









ووفقًا لموقع "POWER OF POSITIVITY" ، فإن هناك بعض الصفات والتي تتأثر بترتيب الطفل :





1- الحساسية

يبدو أن هناك صلة بين ترتيب ولادة طفلك والميل للإصابة بالربو القصبي . وكان الأطفال الذين تم تصنيفهم على أنهم متأخرون في ترتيب الولادة أكثر عرضة للإصابة بنوبات التهاب القصبات في مرحلة الطفولة المبكرة. انخفض الخطر بمجرد وصول الطفل إلى سن المدرسة. لذلك ، يعتقد الباحثون أن تأثير ترتيب الولادة قد أثر على نوع مرض الحساسية الذي قد يصيب الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب النمو البدني للطفل وتطور جهاز المناعة بعد الولادة.





2 - الفكر

يحصل الطفل البكر على معاملة تفضيلية من والديهم. يمكن أن يؤثر هذا العلاج الفردي بشكل طفيف على ذكاء الطفل. غالبًا ما يكون معدل ذكاء الأطفال البكر أعلى قليلًا ، لكن هذا لم يثبت تمامًا. يساهم العديد من الباحثين في تقديم الآباء مزيدًا من التحفيز الذهني للأبناء البكر لأن لديهم الوقت والطاقة لإعطاء البكر قبل وصول الأطفال الآخرين. ينقسم الآباء أكثر في انتباههم بمجرد إنجاب أطفال متعددين.





3 - السلوك الكمالي

وجدت بعض الأبحاث أن الأطفال البكر أكثر ميلًا لأن يكونوا مثاليين. بالنسبة لهؤلاء الأطفال ، فإن مشاركة الوالدين قوية. لذلك ، يُعتقد أن هذا قد يكون بسبب تأثير الوالدين. ساهم ترتيب الولادة فقط في كونك منشد الكمال ، لأن الولادة أولًا أعطت الوالدين مزيدًا من المدخلات في حياة الطفل لأنهم هم الوحيدون. وجد أن الأطفال البكر لديهم مطالب شخصية واجتماعية أكثر عليهم ، مما يؤدي إلى سلوك مثالي.





4-النحافة

قد يكون لترتيب ولادة طفلك علاقة بنحافته. في الصين ، درس العلماء حجم الأخوة وهيكل الأسرة ، ووجدوا أنه يمكن أن يكون له تأثير على زيادة الوزن أو السمنة لدى الأطفال. لكنهم لم يدرسوا أبدًا ما إذا كانت هذه الأشياء يمكن أن تؤثر على نحافة الطفل. لذلك أجروا دراسة في أغسطس الماضي 2020 لاكتشاف ما إذا كان هناك ارتباط بين رقم الأخوة وترتيب الميلاد وعدد من الأشقاء الأصغر أو الأكبر سنًا ، والنحافة عندما كان طفلًا. ووجدت النتائج أنه مع زيادة عدد الأشقاء وترتيب المواليد وكذلك ميل الطفل إلى النحافة. في الأسرة التي لديها طفلان ، يكون الطفل الثاني أكثر نحافة من الطفل الأكبر سنًا.



