بسبب أزمة وزير الآثار.. 6 أعضاء بمجلس النقابة يطالبون نقيب الصحفيين بعقد اجتماع طارئ

تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليوم، الأحد، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، لطلب عقد اجتماع طارئ للمجلس، لمناقشة أزمة تجاوز وزير السياحة والآثار في حق الزملاء المُكلفين بتغطية الملف، وكذلك تجاوزه في حق المهنة والنقابة.
وأوضحت المذكرة، أن ذلك يأتي استنادًا إلى نص المادة 50 من قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تُلزم مجلس النقابة بالاجتماع مرة كل شهر على الأقل بدعوى من النقيب، أو بناءً على طلب من ثلاثة أعضاء كتابة.
وأكدت المذكرة، أن آخر اجتماع للمجلس كان منذ أكثر من شهر، ولم ينعقد المجلس حتى الآن، بالمخالفة لنص قانون النقابة.
وقدّم الطلب أعضاء مجلس النقابة: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر.