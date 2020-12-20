خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سر خطير عن جسد بيج رامي

بعد تتويجه بلقب مستر أوليمبيا ، أصبح ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي حديث مواقع التواصل الاجتماعي لما يتمتع به من قوة العضلات والجسد باعتباره بطلًا لرياضة كمال الأجسام .

لكن شكل جسد بيج رامي مثيرًا للاستفهام ، وهو ما جعل الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق ، يوجه له رسالة تحذيرية، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " .

وقال جمال شعبان : " يا رامي مبروك على اجتهادك ، والعضلات شكلها حلو فعلًا بس يؤسفني إني أعرفك إن استخدام المكملات والهرمونات لتكبير وتجميل العضلات يتسبب في تدمير القلب ".

واختتم جمال شعبان عميد معهد القلب السابق تحذيره قائلا :" بطولات تمنها غالي".

وكان ممدوح السبيعي الشهير بـ بيح رامي حقق نجاحًا خاصًا له ولمصر حيث حصل على لقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.