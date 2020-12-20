د. أمل مصطفى تكتب: الحاضر الغائب

فى الأزمات والشدائد نتذكر قول الإمام الشافعى (جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي, وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي) ..





فى الشدائد تتساقط الأقنعة المزيفة وتنكشف الحقائق وتتجلى بواطن الأمور وتظهر معادن البشر، فندرك حينها من بكى لأجلنا ومن تباكى، ونعرف من أحبنا بصدق ومن ادعى وتنكشف لنا معادن الناس، فالمحنة والشدة فى محتواها رغم ما يكون بها من ألم نفسى ووجع الا انها الفرصة الحقيقية لإعادة الحسابات ومراجعة العلاقات وترتيب الأولويات لاننا بعد ان نعبر من ضغط المحنة وقسوتها نتغير ونكون أصفى ، ويظهر افضل ما فينا من ايمان وحب ويقين وقوة ذاتية فى عبور الازمة..

الحياة مليئة بالمفاجآت والظروف والاحداث المتسارعة المتلاحقة والدروس التى نتلقاها منها كثيرة والعبر والمحن تجعلنا نسأل هل فعلا الصديق وقت الضيق وهل القريب هو القريب وهل الحبيب هو فعلا الحبيب ؟ البعض يعتبر نفسه صديقا لكنه حين الازمة لا يهتم لحالك ولا يسأل عنك ويتجنبك ويتجاهلك ايضا ولا يبالى بما ألم بك وهناك من يعتبر نفسه قريبا وذا صلة بك ولكنه اول من يتخلى عنك ، وهناك ايضا من يأخذ مكانة الحبيب فى قلبك ولا يكترث بألمك ولا يبالى بمعاناتك فى هذا الوقت العصيب الذى تكون فيه فى امس الحاجة الى يد حانية تربت على كتفك الى كلمة طيبة تشد من أزرك الى مجرد من يسأل عنك هل انت بخير ؟ هل تحتاج لشىء ؟ تكون نفسك مشتاقة الى اهتمام او سؤال او دعم ممن ظننت فيهم انهم السند والعزوة ولكنك تجد نفسك تواجه لوحدك تقف امام امواج الأزمة العاتية تصارعها الى ان تنكشف وتهدأ حينها ستدرك كم انت قوى كم انت قريب من الله بايمانك وتنظر حولك تجد أقنعة ملقاة حولك، تنظر اليها بتعجب كيف كانت تلك الاقنعة وهؤلاء الذين ارتدوها اخذوا من المكانة ما لا يستحقون من الوقت والجهد والعطاء والبذل اكثر مما ينبغى ، انت لا تخسرهم ولكن المواقف تغربلهم ، فلم يعد العمر يتسع لمزيد من الاشخاص الخطأ والمعادن الرديئة .. يقول ابن خلدون "الناس فى السكينة سواء فإن جاءت المحن تباينوا.. وكم من شدة كشفت معادن اهلها ان الشدائد للورى غربال..





أ حيانا تجود علينا الدنيا وقت الازمة ببعض الناس ممن تنبهر بطيبتهم وبمواقفهم النبيلة الطيبة التى تفوق كل التوقعات ، وهناك ايضا من تراه لا يفعل شيئا يأخذ دور المتفرج ويقف مكتوفى الايدى حضوره زائف غير مؤثر وهو ليس الا مراقب لسقوطك ، ويحتل مكانة الحاضر الغائب ، غالبا موقف واحد كفيل بأن يجعلك تضع نقطة الانتهاء لبعض الاشخاص فى حياتك ، فليس الناس بكثرتهم اغلبهم ارقام ضائعة ، ولكن بفعلهم ومواقفهم وفكرهم وسلوكهم ، المواقف وحدها تكشف الأقنعة, والتعامل هو من يكشف الحقيقة فمن اراد معرفة الحقيقة كاملة فليتأمل في المواقف وليس في الوجوه .. فسلام على الذين لا تبدلهم حياة ولا تفرقهم طرق ولا تغيرهم ظروف.. سلام على من هم كالنجوم لا يظهر بريقهم الا فى الظلام ولا معدنهم الا وقت الشدة . وشكرا للمحن كم علمتنا معنى العزة والكرامة وان لا ملجأ منها الا اللجوء الى الله السند المعين كاشف الهم وفارج الغم ..





وكما قال الشاعر :

وإذا الشدائدُ أقبلت بجنودها والدهرُ من بعد المسرّةِ أوجعكْ ، لا ترجُ شيئًا من أخٍ أو صاحبٍ أرأيتَ ظلّك في الظّلام مشى معكْ ؟