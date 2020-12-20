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خبيرة علاقات أسرية: الحب خلال فترة المراهقة قد يكون حقيقيا ونقيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:30 م
صابرين جابر
صابرين جابر
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حمزة شعيب
قالت صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، إن  الحب خلال فترة المراهقة  قد يكون حقيقيًا ونقيًا، مشيرة إلى أن فترة المراهقة يمر فيها الولد والبنت بتخبط في المشاعر، وصولًا إلى  مرحلة الاختيار الصحيح.

وتابعت "جابر"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإبن خلال فترة المراهقة يحاول الاستقلال بشخصيته، وفي هذه المرحلة يجب اعطائه جزء من الاستقلالية، لأن هذه المرحلة تشهد تكون شخصيته التي ستعامل مع المجتمع، مشددة على ضرورة تقبل رأي الابن في هذه المرحلة، وتركه يخوض التجربة لكي يتعلم الخطأ من الصح.

وأشارت إلى أن الأب لابد أن يكون له دور في تربية ابنائه الذكور خلال فترة المراهقة، والاستماع إلى أسرار أبنائه دون إشعاره بالمضايقة، وتوجيه له النصح والإرشاد بمنطق الصديق وليس بمنطق الأب.
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