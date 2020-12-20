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رياضة

متفوقا على محمد صلاح وميسي.. رونالدو يتسلم جائزة القدم الذهبية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، جائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2020 رغم تجاوز عمره الـ 35 عامًا.

ونشر حساب يوفنتوس على موقع تويتر صورًا لـ رونالدو أثناء تسلمه الجائزة اليوم.

وتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بجائزة القدم الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2020 رغم تجاوز عمره الـ35 عامًا.

وتمنح جائزة القدم الذهبية كل عام لأفضل لاعب تجاوز سن الثامنة والعشرين عامًا.

وتوج كريستيانو رونالدو بالجائزة بعد حصده أعلى الأصوات متفوقًا على كل من ليونيل ميسي ومحمد صلاح وليفاندوفسكي وزميله في يوفنتوس جورجيو كيليني ونيمار وسيرجيو راموس وسيرجيو أجويرو وجيرارد بيكيه و أرتورو فيدال، حيث احتل محمد صلاح جناح فريق ليفربول المركز الثالث في الجائزة.

يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني توج بجائزة القدم الذهبية العام الماضي.
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