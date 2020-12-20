بنتك هتمر بعلاقة حب في فترة المراهقة .. خبيرة علاقات أسرية توضح كيفية التعامل

قالت صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، إن منع البنت خلال فترة المراهقة من الموبيل يؤدي إلى كبت المشاعر، مشيرة إلى أن الأبن أو البنت عليما يمرون بعلاقات، لكي يصلوا إلى الحب الحقيقي في حياتهم.





وتابعت "جابر"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجيل الحالي من الأمهات اختلف عن السابق، فكثير الآن يصاحب أبنائه وبناته ويتحدث معهم بصراحة حول أي علاقات، معقبة: "بنتك هتمر بعلاقة حب خلال فترة المراهقة، ولذلك لابد من الحديث معها حول هذه العلاقة بصراحة، عشان هما كدا كدا هيمروا بهذه العلاقات خلال هذه المرحلة".





وشددت على ضرورة وضع ضوابط للعلاقة بين البنت والابن خلال فترة المراهقة، والحديث عن هذا الأمر من خلال منظور ديني، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم الأم باحتواء البنت في فترة المراهقة، واعطائها الثقة لكي تتحدث معها في كل الأمور، وأن تتحدث معها في كل شيء بدلًا من أصدقائها.