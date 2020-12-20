ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة: تحويل 5400 فدان إلى الري الحديث في محافظة دمياط

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال المهندس سميح عبدالسميع مدير مديرية الزراعة في محافظة دمياط إنه تم تحويل 4687 فدانا من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط وذلك على نفقة المزارعين، وذلك بعد توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للري الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الاسمدة والتقاوي والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض وأيضا ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض نتيجة لإلغاء المساقي والحدود.


وأضاف أن بعض المزارعين تقدموا بطلبات للتحول للرى الحديث بديلا عن الغمر لحوالي 723 فدانا، وتم رفع الإحداثيات لهذه المساحات وارسالها الى وحدة تطوير الرى الحقلى بالوزارة لعمل تصميمات التنفيذ وبالتالي يكون إجمالي مساحات الري الحديث بالمحافظة 5410 أفدنة.

وأضاف آن ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن متابعة تنفيذ منظومة الرى الحديث. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"الزراعة" تنظم دورة تدريبية لمهندسي تحسين الأراضي ضمن مشروع تحديث الري الحقلي

لترشيد استهلاك المياه.. محافظ الوادي الجديد يعلن خطة لتحويل 180 ألف فدان للري الحديث بدلًا من الغمر

الحكومة: إعداد نماذج تصميمية تفصيلية لشبكات الري للمحاصيل الحقلية والخضر وبساتين الفاكهة

رئيس الوزراء: تكليفات للرئيس بالتوسع في نظام الري الحديث للأراضي الزراعية.. البرنامج يسهم في تخفيض تكاليف العمالة.. وزيادة متوقعة لدخل الأسر الريفية من إنتاجية المحاصيل.. التطبيق على مساحة مليون فدان

الري الحديث حائر في البحيرة.. مزارعون: أكثر كفاءة ونناشد بمساعدتنا في تطبيقه

استخدام الري الحديث في زراعة 3150 فدانا بدلا من الغمر في دمياط

ترشيحاتنا

أستاذ باثولوجي: سلالة كورونا الجديدة واسعة الانتشار وتحقق العدوى بنسبة 70%..فيديو

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سر خطير عن جسد بيج رامي

سبب عدم وصول بعثة فريق جازيللي التشادي

الموسم المقبل.. تقارير: ريال مدريد فاوض محمد صلاح

وراء كل رجل عظيم امرأة.. زوجة بيج رامي: حلم 9 سنين تحقق

عروض فرنسية .. الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش للدايت بس .. يساعد الأفوكادو في الحفاظ على صحة معدتك.. تفاصيل

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه