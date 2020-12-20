صناع الخير ومحافظة سوهاج ينظمان احتفالية خاصة لزفاف شباب من ذوي الإعاقة ..غدا

تُنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية ومحافظة سوهاج غدا الاثنين احتفالية خاصة بزفاف عدد من الشباب والفتيات من ذوى الاعاقة بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية.





اكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالاحتفالية بان الاحتفالية تاتى تاكيد على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج فى تقديم الخدمات الاهلية النوعية دعما لشرائح غير القادرين فى مختلف المجالات.





اشار "عبدالجليل" إلى أن احتفالية الغد يتم تنظيمها ولأول مر لدعم فتيات وشباب من ذوى الاعاقة مقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوي الاعاقة خلال شهر ديسمبر من كل عام وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضورة تعاون الجهاز التنفيذى للدولة مع المجتمع المدنى لدعم احتياجات الاشخاص ذوى الاعاقة المختلفة ومن بينها دعمهم لتأسيس حياة زوجية سعيدة.





واوضح "عبدالجليل" ان احتفالية الغد سوف تشهد تقديم صناع الخير شيك بمبلغ 10 الاف جنيه لكل عريس وعروسة لدعمهن فى تاسيس عش الزوجية وبداية حياتهم الجديدة وذلك ضمن مبادرة "فرحة" لدعم اتمام زفاف الفتيات اليتيمات غير القادرات و التى اطلقتها صناع الخير قبل شهور من الان واستفاد منها اعداد كبيرة من الفتيات اليتيمات غير القادرات فى عدد من المحافظات.









يُذكر ان مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها وقدمت عدد كبير من الخدمات النوعية لدعم الاشخاص ذوى الاعاقة غير القادرين بسوهاج من بنيها تنظيم عدد كبير من قوافل الكشف على امراض العيون للاهالى بعدد من القرى وبخاصة قرى مبادرة حياة كريمة كذلك لطلاب المدارس ضمن مبادرات عنيك فى عنينا وطاقة نور واولادنا فى عننيا وتم خلال تلك القوافل تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج اللازم وتنفيذ النظارات الطبية وتسليمها واجراء العمليات الجراحية كل ذلك بالمجان تماما كذلك قامت المؤسسة بتوزيع عدد 1000 كرتونة مواد غذائية و1000 من الدجاج المجمد على اسر الاشخاص ذوى الاعاقة غير القادرين فى انحاء المحافظة.