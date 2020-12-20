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فن

الجمال عدا الكلام.. هيدي كرم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هيدى كرم صورة  لها وذلك من خلال  صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : 

بتجنني قمر  - حلوه ماشالله - قمر كالعادة - فعلا الجمال عدا الكلام


يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.
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