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أخبار العالم

فرنسا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد تفشي سلالة جديدة لكورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، تعليق حركة النقل مع بريطانيا لمدة 48 ساعة بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا، وانتشار سلالة جديد من الفيروس. 

وفى وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، أنه تم رصد سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة فى الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.

وأضاف أن التحليل الأولى يشير إلى أن هذا المتغير ينمو بشكل أسرع من المعتاد.

وتابع هانكوك: "لقد حددنا حاليًا أكثر من 1000 حالة مع هذا المتغير، فى الغالب فى جنوب إنجلترا، على الرغم من تحديد الحالات فيما يقرب من 60 منطقة سلطة محلية مختلفة وتتزايد الأرقام بسرعة".

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