عظمة الحضارة المصرية .. مدير معبد الكرنك يتحدث عن ظاهرة شروق الشمس على معابد المنطقة

قال مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، إن وزارة السياحة والآثر تقوم بمجهودات كبيرة بالتعاون مع محافظة الأقصر، وذلك لإخراج حادث ظاهرة شروق الشمس على المحور الرئيسي لمعبد قصر قارون والكرنك غدًا، منوها إلى أن هذه الظاهرة تعد دليل على عظمة الحضارة المصرية القديمة وتشير إلى التفوق الذي وصل إليه المصري القديم.





وأضاف خلال مداخلة الهاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"،، أن الظاهرة الفلكية ستبدأ من الساعة 6 صباحا حتى الساة الـ 7، وذلك بحضور قيادات من وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، إضافة إلى زيارات مهمة لأعداد كبيرة من المصريين والأجانب، منوها إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل.





وأكمل: الحضور سيلتزم بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحاضرين، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات الواقية، وتعقيم وتطهير المكان بالمعقمات الموجودة، وقياس درجات الحرارة تحسبًا لأي ظروف.





وفيما يخص الظاهرة، أكد على أن المصري القديم عند إنشاء أي معبد يقوم بوضع العديد من الاشتراطات منها اختيار قطعة الأرض والاتجاهات، معقبا: غالبًا ما يربطها بالفلك في شروق الشمس أو ظهور بعض النجوم، بالإضافة إلى متابعته للطبيعة.



وشدد على أن معبد الكرنك تم بناءه على مدار أكثر 2000 عام.



