خروج ليلى من العمليات عقب عملية زراعة الكبد من والدتها .. مدير المعهد القومي: نقل الطفلة للرعاية والأمور مطمئنة

خرجت الطفلة ليلى شريف ذات الـ ٤ سنوات من العمليات عقب إجراء عملية زراعة كبد من والدتها والتي استغرقت أكثر من 11 ساعة، بدأت بحجز الطفلة في الرعاية المركزة ضمن مراحل إجراء العملية للاطمئنان عليها.





وقال الدكتور هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي بشبين الكوم، إن الأمور مطمئنة ومرت العملية بسلام، موضحا أن الطفلة ووالدتها تحت الملاحظة.





وأكد " عبد الدايم"، أن العملية عبر قسمين الأول مرحلة أخذ الجزء من الكبد من الأم، وبعد ذلك إجراء عملية زراعة الكبد للطفلة.





كما خرجت ولاء والدة الطفلة التي تبرعت بجزء من كبدها لطفلتها ذات الأربع سنوات من غرفة العمليات بمعهد الكبد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث استغرقت العملية للأم 8 ساعات لنقل جزء من الكبد لطفلتها.





ليلي طفلة وُلدت بعيب خلقي في الكبد حيث ولدت بتليف في الكبد أدى إلي تدخل جراحي في عمر الـ 6 أشهر، حيث طاف والداها على الأطباء الذين أخبروهما بأنها في حاجة إلي زراعة كبد.





لم تتردد الأم يوما حتي قامت بإجراء التحاليل للتبرع لنجلتها بجزء من كبدها لتأتي النتيجة متوافقة مع الطفلة وتبدأ الأم إجراءات العملية.





وحدد الأطباء ميعاد العملية اليوم الأحد 20 ديسمبر بمعهد الكبد القومي لتنطلق الدعوات بالتبرع بالدم، فانطلق وسارع العشرات من أبناء محافظة المنوفية للتبرع ليمتلئ رصيد العملية، ويزيد عما طالبوا به.





وقال شريف خيرى والد الطفلة، إنه منذ ولادة طفلتهما ليلى وهما يتابعان مع الأطباء، حيث تم تحديد العملية لها وهي في عمر الـ 6 أشهر وكان تتم متابعتها بشكل دقيق مع أطباء المعهد.





وأضاف أنه مع بلوغ الطفلة 4 سنوات قرر الأطباء إجراء العملية لأنه الوقت المناسب، موضحا أنهم دعوا الجميع للتبرع بالدم خوفا من أن يحتاجوا إليه وقت العملية، وبالفعل تواصل الكثير حتى وصل عدد أكياس الدم إلى 100 كيس.



