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فن

هم الخاسرون.. محمد أبو داوود يوجه رسالة لمسئولي مهرجان القاهرة بعد تجاهل تكريم محمود ياسين

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تحدث الفنان محمد أبو داوود عن تجاهل القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي تكريم اسم الراحل محمود ياسين خلال الدورة 42 التي انتهت من أسابيع.

 وقال في تصريحات لـ" صدى البلد" إن من يتجاهله هو الخاسر، ولفت الي ان الراحل علم من اعلام الفن المصرى موضحا أنه ابن المسرح وتكريم اسمه اليوم في الدورة ال13 من المهرجان القومي للمسرح، فخر وشرف للمهرجان، ولا أحد يستطيع تجاهله.

 وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين إن عدم تكريم اسم والدها الراحل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى أمر لم يزعجها وإنما أزعج النقاد.

وأضافت رانيا محمود ياسين، لـ "صدى البلد": "أي احتفالية تجاهلت تكريم اسم محمود ياسين تخسر الكثير".

وأعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن رفضها لفكرة تجسيد رحلة والدها في عمل فني، لافتة إلى أنه لا يوجد من يشبهه، وأن الأمر لا يتوقف على الشكل فقط،قائلة: "مين عنده كاريزما محمود ياسين ونبرة صوته".

وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راقٍ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

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