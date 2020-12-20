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ديني

وزير الأوقاف يجري حركة تنقلات بديوان عام الوزارة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:30 م
وزير الأوقاف يعتمد
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم عدة قرارات في أول تفعيل لهيكل وزارة الأوقاف التنظيمي الجديد ، تضمنت الآتي :

الشيخ صبري ياسين عيد دويدار – رئيسًا للإدارة المركزية للتفتيش والرقابة. وعمرو فاروق فريد شكري – رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

المهندسة  نهاد محمد سامي رضوان حتاتة – رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و الدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد علي – مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون القانونية.

نسرين محمد خليل التباع – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتطوير المؤسسي. ومحمد محمود فرج علي عمر – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمتابعة والتقييم. وهدى فؤاد يوسف محمد – مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره السوداني  الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان، حيث تفتتح غدًا الاثنين 21/ 12/ 2020م الساعة الحادية عشرة صباحا الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.

وتفتتح الدورة بإذن الله تعالى بحضور وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني، ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.

وفور وصوله إلى القاهرة عبر الشيخ نصر الدين مفرح عن سعادته بتلبية دعوة زميله وصديقه د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري مؤكدا على الروابط العظيمة التي تربط البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، من التاريخ والجغرافيا والدين واللغة، مؤكدا على المصير المشترك بين الدولتين الشقيقتين وعلى العمل المشترك بين وزارتي الأوقاف بالبلدين بما يبرز الوجه الحضاري العظيم لديننا السمح ويصب في صالح الشعبين الشقيقين.
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