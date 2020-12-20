وزير الأوقاف يجري حركة تنقلات بديوان عام الوزارة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم عدة قرارات في أول تفعيل لهيكل وزارة الأوقاف التنظيمي الجديد ، تضمنت الآتي :



الشيخ صبري ياسين عيد دويدار – رئيسًا للإدارة المركزية للتفتيش والرقابة. و عمرو فاروق فريد شكري – رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.



المهندسة نهاد محمد سامي رضوان حتاتة – رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و الدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد علي – مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون القانونية.