النائبة راندا مصطفى: قرارات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان فيها كثير من الأكاذيب

ادانت النائبة الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ قرارات البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان فى مصر.





وقالت مصطفى ان هذه القرارات تمثل تدخلا سافرا في الشئون الداخليه المصريه واستغلالا لملف حقوق الانسان لتحقيق اهدافا مشبوهة وهذا لن يسمح به في ظل القياده الرشيدة التي يلتف حولها الشعب المصري لما يلمسوه من اهتمام القيادة بتحسين احوالهم الاقتصادية والاجتماعية ، منوهة إلى انه استمرار لنهج غير مقبول لسلسلة من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الاوروبي في حق عدد من الدول العربية.





وأكدت النائبة فى بيان لها مساء اليوم ان قرارات البرلمان الاوروبي احتوت علي الكثير من الادعاءات والاكاذيب الباطله والتي تستند الي تقارير مشكوك فيها ولا اساس لها من الصحه علاوه علي ان المتهمين الذين اشار اليهم قرار الاتحاد الاوروبي مدانون بارتكاب جرائم جنائيه ويحاكمون بالاجراءات القانونيه المتبعه في القانون المصري.





واضاف البيان ان كل هذا يطرح سؤالا مهما وهو: من نصب الاتحاد الاوروبي وصيا علي مصر ومن الذي اعطاه الحق في تسييس ملف حقوق الانسان في مصر لخدمه اغراضا خفيه لا تخفي عن الكثيرين .



