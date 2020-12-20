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اقتصاد

تعاون بين "الغرف التجارية" و"رجال الأعمال المصريين الأفارقة" لزيادة التبادل التجاري

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة EABA لمناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الافريقي ودعم الصادرات المصرية من خلال فتح اسواق تصديرية جديدة الي الدول الافريقية المختلفة .


جاء ذلك اليوم في حضور أحمد الوسيمي نائب اول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ومحمد الفولي رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والمهندسة صوفي الديهي نائب رئيس لجنة التجارة الدولية والعلاقات الخارجية بالجمعية.


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وقال المهندس إبراهيم العربي إن السوق الافريقي واعد ويجب الاستفادة منه بالشكل الذي يحقق زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك خاصة في ظل خطة الدولة لرفع معدلات الصادرات المصرية لمعظم الدول من أهمها  الدول الافريقية وأن اتحاد الغرف التجارية يسعي الي التعاون مع كافة الجهات التي تدعم الخطة التنموية للدولة .


وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية ان يكون التعاون المشترك بين الجانبين مثمرا في المرحلة القادمة في ظل الاستفادة من خبرة كل منهما وعلاقاته وتطويع ذلك لخدمة بلدنا واقتصادها القومي خاصة ان التوجه في الفترة الاخيرة الي أفريقيا ولذلك سيكون التعاون مع الجمعية مفيدا ومن خلال السبل الحديثة والتكنولوجية التي اصبحت هي اساس التقدم والتنمية.


وقال الدكتور يسري الشرقاوي إنا نسعي بالتنسيق معا من خلال اتفاقيات التعاون المشترك والانشطة والفعاليات التي تخدم دعم مجتمع المال والاعمال المصري والافريقي بشكل يضمن ويؤكد خطواتنا الجادة نحو دعم الاقتصاد والتبادل التجاري المشترك بآليات وايديولوجيات حديثة.


واقترح "الشرقاوي" إعادة البعثات الي الدول الافريقية من جديد لتنمية العلاقات مع مختلف الدول وهو ما رحب به رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بما يحقق الهدف الاسمي وهو نتائج ايجابية لهذا التعاون المثمر الذي يستهدف المصلحة العامة.

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