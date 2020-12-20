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توك شو

مي حسن تكشف تفاصيل أول دعوى قضائية تلزم طليقها برؤية نجله .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:00 م
مي حسن
مي حسن
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة مي حسن، أنا وزوجي انفصلنا سنة 2015 وبعدها قمت برفع قضية عليه في أواخر 2018 ووقت رفع القضية كان ابني مصطفى لديه 8 سنوات ونصف، لافتة إلى أن المحامي طلب مني رفع القضية بعد الطلاق مباشرة لكنني كنت مترددة.

وأضافت مي حسن خلال لقائها في برنامج الحياه اليوم المذاع على قناة الحياة، أن سبب رفع قضية على والد ابني هو أنني أريد أن يكون ابني سوي نفسيا، القضية التي رفعتها عليه هي أول دعوى قضائية تلزم طليقها برؤية نجله.

وأوضحت مي حسن ، أن سبب رفع القضية هو أن ابني لم يكن يرى والده إلا علي فترات وهذا غير ان والده كان يظهر وبعد ذلك يختفي وأنا أريد ان ينشأ الولد نشأة سليمة.

وتابعت مي حسن ، إن ابني كان يرفض الرد علي والدة علي الهاتف وانا اقول له " كلمة وقوله كل اللي مضايقك ".

ومن جانبه تابع صالح السقا محامي الفنانة مي حسن ، أن مصر لديها مشكلة في قانون الأحوال الشخصية بالكامل لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية في مصر لا ينصف المرأة ولا الرجل .

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