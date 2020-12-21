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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

و قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 21 ديسمبر، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
 
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إذا كان هناك أي نقاش مهم مع الرئيس في المكتب ، فتحدث بصراحة. إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا ، فقد تشعر بالقلق بشأن بعض الأعمال المتوقفة. ستستمر في العمل الجاد وستتم إزالة جميع مشاكلك قريبًا. اليوم قد تتبادر إلى الذهن بعض الأفكار السلبية. سيكون من الجيد لك الابتعاد عن الأشياء غير المجدية والتركيز على مهامك المهمة. بالحديث عن الحياة الشخصية ، لا تقوم بأي عمل من خلال معارضة أفراد الأسرة ، وإلا فإن يديك ستشعر بالندم فقط. تريد مصلحتك.

للتخلص من المشاكل الجسدية عليك اللجوء إلى اليوجا والتأمل ستزداد ثقتك بنفسك وستجد نفسك محبطًا بالطاقة الإيجابية. إذا كنت تقوم بعمل ما ، فستتمكن من إتمام أصعب المهام في المكتب اليوم.

سيكون كبار الضباط راضين جدًا عن عملك الشاق. من ناحية أخرى ، من المرجح أيضًا أن تحصل فئة رجال الأعمال على عائدات جيدة. ستكون حياتك الشخصية سعيدة. ستكون حياتك الزوجية مليئة بالحماس. سيزداد القرب من زوجتك. ستكون حالتك المالية جيدة. تجنب الانفاق الكثير. ستكون صحتك جيدة. اليوم سوف تكون منتعش جدا

لا داعي للقلق لأنه اليوم سيتم الانتهاء من جميع أعمالك في الوقت المحدد. إذا كنت تتداول وتتوقع ربحًا كبيرًا ، فعليك الانتظار لفترة أطول قليلًا. الصبر حلو دائما. لا تتحمل عبء المسؤوليات العائلية ولكن حاول الوفاء بها بأمانة. في هذا الوقت ، أحباؤك في حاجة ماسة إليك.

إذا كنت متزوجًا فتجنب الجدال مع زوجتك في الأمور الصغيرة ، وإلا فقد يزيد ذلك من المرارة بينكما. اليوم سيكون له نتائج مختلطة من حيث الصحة. لن تشعر بتحسن مع زيادة التعب.
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