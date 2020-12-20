حقيقة سفر سعد الحريري إلى السعودية بسبب فشل تشكيل الحكومة

تداولت وسائل إعلام لبنانية أنباء عن سفر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية، بسبب فشله في تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تكتم شديد من المحيطين به.





وفي هذا السياق، نفت شبكة "إل بي سي" صحة الخبر المنسوب إليها، مطالبة باستقاء المعلومات من الموقع الرسمي فقط.





تأتي الأنباء في ظل خلاف بين الحريري والرئيس ميشال عون حول اختيار الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وسط تراشق لفظي بين أنصار الرئيسين.





كما نفى حسين الوجه المستشار الإعلامي لسعد الحريري صحة أنباء متداولة تفيد بأن الحريري أعرب عن رفضه لاختيار الرئيس ميشال عون وزيري الداخلية والعدل.





واضاف أن الحريري كان واضحا وصريحا جدا منذ لحظة تكليفه باعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والاختصاص بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمحاصصة والثلث المعطل.



