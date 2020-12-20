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تعليم

طارق شوقي: الدولة التي ستبتكر لقاح كورونا ستكون الأقوى بعلمها.. ومصر ستكون رقم 1 قريبًا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:57 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن العالم كله الآن مشغول بمشكلة عالمية وهي مشكلة وباء أو جائحة كورونا والعالم كله "محتاس".

وأوضح وزير التربية والتعليم في رسالة مصورة له عبر قناة مدرستنا ، أن حل المشكلة هو إيجاد لقاح لكورونا، مؤكدًا أن الدولة التي ستفوز على العالم كله هي الدولة التي ستتمكن من الوصول إلى ذلك عن طريق علماء متمكنين جدًا من علمهم في الأحياء وفي مختلف العلوم. 


وقال وزير التربية والتعليم : الدولة التي ستتوصل لهذا اللقاح ستكسب قوة على العالم كله، وهذه القوة ستحصل عليها بعلمائها الذين أنجزوا هذا الإنجاز رغم "إنهم أكيد مادرسوش كورونا في المنهج"، ولكن سيتوصلون لهذا اللقاح بفهمهم وإدراكهم العلمي وليس بحفظ مناهج الدراسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم: أن نظام التعليم الجديد بكل ما يتيحه من مصادر متطورة جدًا للتعلم القائم على الفهم وليس الحفظ، سيساعد في تخريج جيل مبتكر ومفكر وواعٍ يجيد المهارات المتقدمة المطلوبة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن خريجي نظام التعليم الجديد سيجعلون من مصر أول دولة تتوصل لـ لقاح لأي وباء جديد يضرب العالم في المستقبل، كما ستكون مصر أول دولة تبتكر طرقًا جديدة لبناء الكباري، وستكون مصر أول دولة تبتكر طريقة جديدة لتصنيع المعادن .

وقال وزير التربية والتعليم : "مصر لازم تنمو بالمعرفة والعلم وبقدرات ولادها".
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