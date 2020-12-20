ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة 83 إخوانيا في قضايا عنف وشغب سمالوط

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:15 م
محكمة
محكمة
Advertisements
ايمن رياض
أمرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعصوية المستسارين وائل شعبان حافظ وأحمد السبد عبد العزيز وأحمد حنفى محمود وأمانة سر اندراوس فهمى ومحمد هارون وعلى حسن، بتأجيل محاكمة 83 متهما من عناصر الإخوان متورطين فى أحداث عنف وشغب بمركز سمالوط إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير، مع استمرار حبس 22 متهما على ذمة القضية  


يذكر ان النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة فى مايو 2015، وشملت 148 متهما تم الحكم على باقى المتهمين بعدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشعب وتخريب منشات شرطية وقضائية وعامة تزامنا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس ٢٠١٣.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزواج.. 10 إطلالات لـ درة برفقة زوجها.. شاهد

يعزز المناعة ويحارب الشيخوخة.. 5 فوائد غير متوقعة لـ حليب الحمير

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد