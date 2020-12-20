تأجيل محاكمة 83 إخوانيا في قضايا عنف وشغب سمالوط

أمرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعصوية المستسارين وائل شعبان حافظ وأحمد السبد عبد العزيز وأحمد حنفى محمود وأمانة سر اندراوس فهمى ومحمد هارون وعلى حسن، بتأجيل محاكمة 83 متهما من عناصر الإخوان متورطين فى أحداث عنف وشغب بمركز سمالوط إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير، مع استمرار حبس 22 متهما على ذمة القضية
يذكر ان النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة فى مايو 2015، وشملت 148 متهما تم الحكم على باقى المتهمين بعدة تهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والشعب وتخريب منشات شرطية وقضائية وعامة تزامنا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس ٢٠١٣.