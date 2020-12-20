أحمد شوبير في مركز علاج طبيعي ويعلق: فترة إعداد جديدة للعودة للملاعب













فاجأ الإعلامي أحمد شوبير متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له مع الدكتور حسام الإبراشي دكتور العلاج الطبيعي.









وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" مع صديقي العزيز الدكتور حسام الإبراي في مركز العلاج الطبيعي، فترة اعداد جديدة للعودة للملاعب.





وكان شوبير حارس مرمى في صفوف النادي الأهلي، ومنتخب مصر، وخاض العديد من المبارايات الهامة التي حقق خلالها إنجازات عديدة صنع منها اسم كبير في الساحة الكروية.





ويعمل شوبير خلال الفترة الحالية في العمل الإعلامي كمحلل ومعلق ومقدم برامج عبر فضائية اون تايم سبورت.





ويلعب مصطفى شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير في صفوف النادي الاهلي، صاعد الى الفريق الأول كحارس ثالث بعد محمد الشناوي و علي لطفي حارسا القلعة الحمراء.