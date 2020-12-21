أسعار العملات الأجنبية بمصر اليوم الاثنين 21-12-2020

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، في مستهل تعاملات اليوم الأثنين 21 ديسمبر 2020، ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية بنهاية التعاملات.





وبحسب البنك المركزي المصري وآخر تحديث عبر موقعه الرسمي، سجل سعر صرف اليور 19.13 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.12 جنيه للشراء و21.24 جنيه للبيع.









وعلى صعيد العملات العربية،سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للشراء، و الدينار الكويتي سجل 51.43 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع.





وفي تعاملات البنك الأهلي، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرشا واحدا ليسجل 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 19.10 جنيه للشراء ونحو 19.30 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني سجل 21.05 جنيه للشراء و 21.37 جنيه للبيع.





وفي البنك الأهلي أيضا استقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل 48.74 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع.





ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو نحو 19.10جنيه للشراء و 19.30 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 21.05 جنيه للشراء و 21.37 جنيه للبيع.





واستقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع، بينما انخفض الدينار الكويتي ليسجل 48.72 جنيه للشراء 51.69 جنيه للبيع.