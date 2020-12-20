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نشأت الديهي: نحتاج مواجهة إقليمية حقيقية للإرهاب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:17 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن المنطقة العربية تحتاج إلى مواجهة إقليمية حقيقة للإرهاب، مؤكدًا أن المواجهة المنفردة لن تفيد. 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية والإمارات من خلال هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، ومركز الأزهر للفتوى، أكدوا تحريم الانضمام للجماعات الإرهابية ومن بينها الإخوان.

وأشار "الديهي"، إلى أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات ودار الإفتاء المصرية والأزهر أكدوا أن الإخوان جماعة تحض على الفتنة وجماعة باغية والانتماء إليها حرام شرعًا، وهم خوارج العصر ولا يعملوا إلا لصالح أعداء الدين، معقبًا: "الصورة باتت واضحة، والحجة باتت على من انضموا للجماعة".

وناشد الإعلامي نشأت الديهي، شيخ الأزهر الدكتور الإمام أحمد الطيب، بإصدار بيان مماثل لبيان مرصد الأزهر للفتوى، للتأكيد على أن الفتن والتخريب والتهم التي توجه لدين الله بالباطل ليست من الدين في شيء، مضيفا أننا نقوم بحرب حقيقة من أجل الدين. 
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