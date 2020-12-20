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عيب لما أقول كدا على ابني.. رئيس اتحاد كمال الأجسام يرد على ما نشر على لسانه بعد فوز البيج رامي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:26 م
عادل فهيم، رئيس اتحاد
عادل فهيم، رئيس اتحاد كمال الأجسام
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إسراء صبري
نفى عادل فهيم، رئيس اتحاد كمال الأجسام، بعض التصريحات التي نُشرت على لسانه بعد فوز "البيج رامي"، قائلًا "رامي ابني وهو مصري، ويشرف ويرفع الراس في العالم كله، ولكن أحد المواقع قام بتحريف الحديث على لساني"، معلقًا "عيب لما أقول على ابني زي كدا".

وأضاف "فهيم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "منذ فوز البيج رامي وأنا اتلقى العديد من المكالمات التي تعبر عن مدى الفرحة والفخر بفوز البيج رامي"، معقبا "فرحة فوز رامي عندي كانت أضعاف فرحة الناس كلها".

وتابع "فوز رامي يعد إنجازا تاريخيا لمصر"، منوها بأن رامي حصل على المركز الثاني في البطولة من قبل، ولكن هذا العام ربنا أراد أن يكلل مجهوده وتعبه عن طريق الفوز بالجائزة.

وأكد أن رامي عانى كثيرا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إصابته بكورونا والتي كانت ستبعده عن البطولة، مشيرا إلى أن ابنه بذل جهدا خارقا من أجل الفوز بهذه البطولة.

واستطرد "رامي لديه كمية أدب وأخلاق وتواضع غير عادية"، معقبا "رامي منذ صغره بيصلي ومبيكسفش حد وعشان كدة ربنا وفقه وفاز بالبطولة".

ولفت إلى أن "وزير الرياضة تواصل مع رامي وبارك له على الفور"، موجها "الشكر إلى الوزير على اهتمامه الخاص برامي".

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