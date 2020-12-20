جامعة حلوان: حفل غنائي نهاية ديسمبر لثلاثة مطربين شباب .. تفاصيل

نظمت جامعة حلوان ضمن الأنشطة الترفيهية للطلاب خلال العام الدراسى 2020 -2021 العديد من المسابقات والمهرجانات الفنية والثقافية والعلمية، حيث أطلقت الجامعة هذه العام العديد من الندوات الثقافية و العلمية ضمن موسم ثقافى يدعو لتنمية مهارات الطلاب.





ومع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول صرح أعضاء اتحاد طلاب جامعة حلوان عن إقامة الجامعة لحفل غنائي بمسرح مجمع الفنون و الثقافة للترفيه عن الطلاب وختام للفصل الدراسى الأول، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة حلوان و ادارة رعاية شباب الجامعة واتحاد الطلاب.





وأوضح مسئولو اتحاد الطلاب لصدى البلد أن الحفل يضم المطربين الشباب: أميرة البيلى و ايه عقيل، يحيى علاء، ويقام الحفل يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 ، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.





جدير بالذكر أنه شاركت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، في بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية المقامة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، و الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.





َتقام فعاليات بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية بصالات نادي طنطا الرياضي بمشاركة عدد (١١) جامعه وهي الأكاديمية العربية - الجامعة العربية المفتوحة - جامعة الإسكندرية - جامعة الدلتا- جامعة المستقبل - جامعة المنوفية - جامعة بنها - جامعة حلوان - جامعة طنطا - جامعة مصر الدولية - وزارة التعليم العالي، بإجمالي عدد (٤٧) طالب وطالبة حيث تعد هذه البطولة هي أول بطولة سنوكر لطلاب الجامعات والمعاهد العليا.









وحصل طلاب جامعة حلوان على المراكز الآتية في فردي طالبات حيث حصلت على المركز الأول الطالبة بسمة أحمد، والمركز الثاني ندى محمود.