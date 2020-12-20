جامعة حلوان: حفل غنائي نهاية ديسمبر لثلاثة مطربين شباب .. تفاصيل

نظمت جامعة حلوان ضمن الأنشطة الترفيهية للطلاب خلال العام الدراسى 2020 -2021 العديد من المسابقات والمهرجانات الفنية والثقافية والعلمية، حيث أطلقت الجامعة هذه العام العديد من الندوات الثقافية و العلمية ضمن موسم ثقافى يدعو لتنمية مهارات الطلاب.
ومع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول صرح أعضاء اتحاد طلاب جامعة حلوان عن إقامة الجامعة لحفل غنائي بمسرح مجمع الفنون و الثقافة للترفيه عن الطلاب وختام للفصل الدراسى الأول، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة حلوان و ادارة رعاية شباب الجامعة واتحاد الطلاب.
وأوضح مسئولو اتحاد الطلاب لصدى البلد أن الحفل يضم المطربين الشباب: أميرة البيلى و ايه عقيل، يحيى علاء، ويقام الحفل يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 ، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.
جدير بالذكر أنه شاركت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، في بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية المقامة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، و الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.