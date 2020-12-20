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الإسكان: تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:16 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت علي تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة ومشروعات خدمية.

وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح دائما وباستمرار قطع أراضي حتي يتم عمل مشروعات خدمية وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين الاقتصاد المصري.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان أن قيمة ال 50 قطعة أرض تقارب من 16 مليون جنيه لإقامة مشروعات خدمية وتنموية في المدن الجديدة.

ومن جانبه قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنه كان من المفترض غلق طلبات التقدم على شقق الإسكان، يوم السابع من ديسمبر الماضي، ولكن تم فتح باب القبول مجددا الأسبوع الماضي، من يوم 13 ديسمبر، موضحة أن اليوم هو آخر ميعاد لتلقي طلبات التقديم من خلال مكاتب البريد.


وأضافت مي عبد الحميد، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "دي إم سي"، أنه تم مد فترة التقديم عبر الموقع الإلكتروني، وحتى يوم 28 من ديسمبر الجاري، نظرا للضغط الكبير.


وأوضحت أنه يتم استيعاب جميع طلبات التقديم المستوفية للشروط، وإحالة باقي المتقدمين لمراحل أخرى خلال الفرز.


وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافى للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.
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