الإسكان: تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت علي تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة ومشروعات خدمية.





وأضاف «خطاب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح دائما وباستمرار قطع أراضي حتي يتم عمل مشروعات خدمية وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين الاقتصاد المصري.





وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان أن قيمة ال 50 قطعة أرض تقارب من 16 مليون جنيه لإقامة مشروعات خدمية وتنموية في المدن الجديدة.





ومن جانبه قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنه كان من المفترض غلق طلبات التقدم على شقق الإسكان، يوم السابع من ديسمبر الماضي، ولكن تم فتح باب القبول مجددا الأسبوع الماضي، من يوم 13 ديسمبر، موضحة أن اليوم هو آخر ميعاد لتلقي طلبات التقديم من خلال مكاتب البريد.









وأضافت مي عبد الحميد، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "دي إم سي"، أنه تم مد فترة التقديم عبر الموقع الإلكتروني، وحتى يوم 28 من ديسمبر الجاري، نظرا للضغط الكبير.









وأوضحت أنه يتم استيعاب جميع طلبات التقديم المستوفية للشروط، وإحالة باقي المتقدمين لمراحل أخرى خلال الفرز.







