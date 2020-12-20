توفر عملة صعبة وتحل عجز الميزانية .. نائب يعدد مزايا سيارات الغاز





قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن الدولة لديها وفرة من موارد الطاقة المتجددة وخاصة الغاز الطبيعي مما دفعها إلي إستغلال تلك الموارد بشكل يحقق الإستفادة القصوي منها لدعم وتشغيل قطاعات الدولة وأهمها الصناعة بإعتبارها العمود الفقري للتنمية، لافتا إلي الجهود المبذولة في مجال التنقيب والكشف عن الموارد التي تعد من المقومات الرئيسية للصناعة وتضفي علي مصر قوة إستراتيجية.





أكد " الشريف" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن الدولة ستشهد تغيرات إيجايبية علي المستوي الإقتصادي من توفير عملة حرة نتيجة تقليص طرق الإستيراد و سد العجز بميزان المصروفات و توفير فائض مالي كبير من الممكن توزيعه علي القطاعات المستحقة للدعم ، فضلا عن خفض التكلفة المادية للتشغيل بالنسبة لسائقي المركبات (الأجرة- الميكروباص- الملاكي) وهذا بمثابة أكبر دافع وميزة في آن واحد.





طالب عضو اللجنة الإقتصادية، وزارة الصناعة بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعات بشأن وضع أليات تستهدف تقديم الدعم التمويلي لسائقي الميكروباصات وتتمثل في عقد بروتوكولات تعاون مع البنوك بشأن سبل التقسيط التي من شأنها تغطية حالات العجز المادي لديهم .

وتابع النائب حديثه، قائلا: أري أن وزارة الإنتاج الحربي هي أجدر من يقوم بتولي ركن التصنيع لما تملكه من كفاءات فنية ومهارات يفتقد إليها معظم شركات القطاع الخاص، إضافة إلي الإمكانيات المادية التي بمثابة العصب الأساسي لنجاح الخطة .





قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إننا نهتم للاستماع لرؤية علماء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات.





وأشارت خلال كلمتها بالندوة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي تنظمه وزارة الهجرة والمنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات إلي أن الاهتمام باستراتيجية صناعة السيارات توجه لي منذ قدومي للوزارة، موضحة أنه تم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى للاستفادة منهم كدول المغرب وجنوب افريقيا من أجل توطين هذه الصناعة وهو ما يحتاج إلى العديد من التكاتف من جميع الوزارات كالنقل والمالية والإنتاج الحربي لوضع استراتيجية بمحاور نستطيع العمل عليها وكان هناك فكرة لإنشاء صندوق لتحفيز الصناعة بشكل عام.





وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات، أن هناك مقترحا بعمل صندوق لتحفيز الصناعة يتم دعمه برسوم تنمية بقانون يتم إقراره، مشيرة الى ان تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات أهم محاورها العمل بالغاز.





وأوضحت أن هناك توجها لتحويل عمل الميكروباصات بالغاز، موضحة أن هناك معايير لتحويل السيارات للعمل بالغاز بينها أن تكون حالتها تصل لنسبة 70% ؜.





واستكملت أن علماء مصر بالخارج يجب أن نستفيد من خبراتهم، لافتة إلى أنه كان هناك استراتيجيات لتحويل السيارات للعمل بالغاز إلا أنه كان يتم تحويل السيارات للعمل بالأجرة.



