رئيس مجلس الشيوخ يعزي الكويت في وفاة وزير الدفاع السابق

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تعزية إلى مرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، والى شعب دولة الكويت الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق.





وأكد رئيس مجلس الشيوخ مشاركته وأعضاء المجلس لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبًا أحزانهم فى هذا المصاب الجلل، مشيرا إلى أن الفقيد الراحل خدم بلاده بكل الإخلاص وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات فى شتى مناحى الحياة داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



