برلماني عن زيادة الصادرات الزراعية لـ 4.9 مليون طن: تأكيد على إيجابية التطورات في الفترة الماضية

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن وصول مصر للمرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح أمر ايجابى للغاية خاصة في تلك الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد حالة غير مستقرة في كافة المجالات بدول العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا.









وأشار "الحصرى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن الفترة القادمة تشهد الدولة تقدما في كافة المجالات نظرًا للخطط التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بكافة المجالات للتحقيق التنمية المستدامة لـ2030، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت أن تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمجال الزراعي مرة أخرى.









وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعد في وصول مصر لتلك المكانة عالميًا، بالإضافة إلى حرص الفلاحين على خروج محاصيل ذات جودة عالية خالية من الآفات الزراعية .









يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد على الدعم الواسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة حتي أصبحت مصر الأولي عالميًا في تصدير الموالح ، والفراولة، معلنًا ارتفاع الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا إلي 4 ملايين و900 ألف طن.









وأكد "القصير"، في كلمة له خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، له اليوم، بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية أن قطاع الزراعة أثبت خلال جائحة فيروس كورونا أنه من القطاعات المرنة وقادر علي تحمل الصدمات، وأثبت دوره الكبير في اقتصاديات الدول.