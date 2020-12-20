مخابرات النواب تهاجم ترامب بسبب اتهامه للصين بالقرصنة ودفاعه عن روسيا

انتقد رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، الديمقراطي آدم شيف، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بسبب التقليل المزعوم لدور روسيا المفترض في الهجمات الإلكترونية الأخيرة على الحكومة الأمريكية، وتوجيه أصابع الاتهام إلى الصين بدلًا من ذلك.





وقال "شيف" في تعليقه على تغريدات الرئيس السابقة حول هذه المسألة، في مقابلة مع MSNBC "إنه مجرد مدمر ومخادع بشكل موحد ويضر بأمننا القومي".









ومضى شيف في الادعاء بأنه لا "يعتقد أن هناك أي سؤال" بأن روسيا كانت وراء الاختراق الهائل، الذي لا يزال تأثيره (إن وجد) على شبكات الكمبيوتر الحكومية غير واضح.





المشرعون ووزير الخارجية يختلفون مع الرئيس الأمريكي بشأن الجناة من المأجورين





وتتماشى تصريحات رئيس لجنة الاستخبارات مع ادعاءات مماثلة أدلى بها رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الجمهوري ماركو روبيو ووزير الخارجية مايك بومبيو، وكلاهما اتهم موسكو بارتكاب هجمات إلكترونية ، كما أخفق كلاهما في تقديم أي دليل؛ لدعم مطالباتهم.





وتتوافق الأساليب المستخدمة في تنفيذ الاختراق السيبراني مع العمليات الإلكترونية الروسية، ولكن من الأهمية بمكان أن يكون لدينا يقين تام بشأن من يقف وراء ذلك.





لا يمكننا أن نتحمل الخطأ في الإسناد، لأن أمريكا يجب أن تنتقم، وليس فقط بالعقوبات، وفقا لما قاله ماركو روبيو، مدعيا أن الأساليب المستخدمة لتنفيذ الهجوم كانت "متوافقة مع العمليات الإلكترونية الروسية"، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان روبيو أو شيف قد تم اطلاعه على الهجوم.





وصرح بومبيو بشكل غامض أنه يمكنه "القول بوضوح شديد'' أن موسكو شاركت في الاقتحام الإلكتروني.





وبدورها نفت روسيا بشدة تورطها، وأشار الرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي الرئيسي في 17 كانون الأول إلى أن المزاعم الجديدة ضد الكرملين، كما هو معتاد مع اتهامات الجملة الشهيرة "روسيا فعلت ذلك"، لا أساس لها من الصحة.





وأشار كذلك إلى أن النظرية القائلة بأن روسيا كانت وراء الاختراقات تم الترويج لها في وسائل الإعلام الأمريكية من قبل الأشخاص الذين اتهموا الكرملين بلا أساس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.





كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكوكه بشأن الدور المزعوم لروسيا في الهجمات الإلكترونية على الحكومة، مشيرًا إلى أن الرواية المناهضة لروسيا قد روجت لها وسائل الإعلام المزيفة، وفق تعبيره.





واقترح ترامب نظرية بديلة، تتلخص في أن الصين ربما تكون مسؤولة عن الهجمات، على الرغم من فشلها في توضيح ما أدى به إلى هذا الافتراض.