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متخيلين حجم الكارثة.. مدير مستشفى ناصر للعزل يروي معاناته مع أهالي المرضى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عمرو ناجي، مدير مستشفى ناصر ببني سويف، إن خلال الموجة الأولى في مصر كانت هناك مراعاة من قبل المصريين، ولكن حاليا أصبح هناك تهاون كبير وإهمال واضح من قبل المصريين تجاه الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكمل "التهاون كان سببا من دخول مصر الموجة الثانية"، مشيرا إلى أن هناك بعض الأبناء يصرون على البقاء مع أهلهم داخل مستشفيات العزل.

وتابع "ناجي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "لما بنيجي نمر على الغرف بليل بنلاقي ابناء تحت السرير وخلف الباب.. بيقعدوا مع مريض كورونا وبيخرجوا يتعاملوا عادي بره.. متخيلين حجم الكارثة؟".

واسترسل "الفيروس أصبح أكثر شراسة، ونأمل أن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية". 

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