الجامعة الأمريكية بالقاهرة: تناوب الموظفين لمنع التجمعات والتزام بالإجراءات الاحترازية

وأوضحت "الدمياطي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه منذ بدء ظهور فيروس كورونا ، والجامعة حريصة على تقليل أعداد الموظفين والعاملين بها منعا للتكدسات ومراعاة لعامل التباعد الاجتماعي طبقا للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .





وأضافت أنه يتم تحديد أيام مخصصة للحضور لكل مجموعة وفقًا للجدول الخاص بالأقسام الموجودة بالجامعة ، حيث يتم تحديد يومين أو ثلاثة لكل مجموعة ، فالجامعة تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بدء ظهور الفيروس حفاظًا على صحة جميع منتسبيها سواء من الطلاب أو العاملين واعضاء هيئة التدريس .





وكانت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، قد أعلنت عن أن الجامعة ستعتمد نتيجة الإمتحانات الخاصة بخريف 2020 ، والانتهاء منها خلال الأيام القادمة .





وأوضحت في تصريحات خاصة أنه يتم اعتماد النتيجة بالجامعة فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة ، حيث يتم الإعلان عن كل مادة على المنصة الالكترونية(بلاك بورد) بعد الانتهاء من تصحيحها من قبل أستاذ المادة .





وأشارت إلى أن كل طالب يعرف نتيجته من خلال الدخول على المنصة الالكترونية ، وأنه سيتم إعلان نتيجة جميع المواد خلال الأيام القادمة .