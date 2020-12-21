ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: تناوب الموظفين لمنع التجمعات والتزام بالإجراءات الاحترازية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
الجامعة الامريكية
الجامعة الامريكية
Advertisements
احمد الشاهد
قالت رحاب الدمياطي المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه يتم العمل بشكل متناوب بين الموظفين والعاملين بالجامعة . 

وأوضحت "الدمياطي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه منذ بدء ظهور فيروس كورونا ، والجامعة حريصة على تقليل أعداد الموظفين والعاملين بها منعا للتكدسات ومراعاة لعامل التباعد الاجتماعي طبقا للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة . 

وأضافت أنه يتم تحديد أيام مخصصة للحضور لكل مجموعة وفقًا للجدول الخاص بالأقسام الموجودة بالجامعة ، حيث يتم تحديد يومين أو ثلاثة لكل مجموعة ، فالجامعة تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بدء ظهور الفيروس حفاظًا على صحة جميع منتسبيها سواء من الطلاب أو العاملين واعضاء هيئة التدريس . 

وكانت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، قد أعلنت عن أن الجامعة ستعتمد نتيجة الإمتحانات الخاصة بخريف 2020 ، والانتهاء منها خلال الأيام القادمة . 

وأوضحت في تصريحات خاصة أنه يتم اعتماد النتيجة بالجامعة فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة ، حيث يتم الإعلان عن كل مادة على المنصة الالكترونية(بلاك بورد) بعد الانتهاء من تصحيحها من قبل أستاذ المادة . 

وأشارت إلى أن كل طالب يعرف نتيجته من خلال الدخول على المنصة الالكترونية ، وأنه سيتم إعلان نتيجة جميع المواد خلال الأيام القادمة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"إلكترونية" ورفع درجة التشديد على الإجراءات الاحترازية وعقوبات لـ المخالفين .. كيف تجرى امتحانات الميدتيرم في جامعة القاهرة

وزير التعليم الأسبق لـ صدى البلد: المنصات الإلكترونية تسهل تصحيح الامتحانات.. ولا مجال للخطأ في التقييمات

بدء امتحانات خريف 2020 بالجامعة الأمريكية.. اليوم

الجامعة الأمريكية تكشف لـ صدى البلد عن موعد بدء الدراسة لربيع 2021

الجامعة الأمريكية: جارِ اعتماد نتيجة امتحانات خريف 2020.. والإعلان عنها خلال أيام

يبدأ آخر يناير.. الجامعة الأمريكية تكشف عن كيفية سير الفصل الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ809 جنيهات..تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-12-2020

لو كنت موظفا.. اعرف رصيدك من الإجازات الاعتيادية السنوية

سكانها لاذوا بالفرار.. قصة مسنة عاشت بمفردها في قرية مهجورة لمدة 47 عامًا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني وموعد خروجه من المستشفى

قناة السويس تخفض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا