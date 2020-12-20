الصناعة توجه بإحلال سيارات الميكروباص لتعمل بالغاز.. نواب: لابد من قروض ميسرة تحفز المواطنين.. ومطالب بتولي مركز تحديث الصناعة أوجه الدعم

تمهيدا لإحلالها.. برلماني يطالب بتوفير محطات الغاز لسيارات الميكروباص

اقتصادية النواب عن إحلال السيارات بالغاز: اتجاه عالمي هدفه تنشيط الإنتاج المحلي

توفر عملة صعبة وتحل عجز الميزانية.. نائب يعدد مزايا سيارات الغاز













تسعى مصر دائما للوصول إلى العالمية من خلال إثبات قدرتها التنافسية بالأسواق الاقتصادية الدولية وظهر ذلك من خلال عدة خطط بمجال الصناعة أبرزها إستراتيجية توطين صناعة السيارات وإحلالها لتعمل بالطاقة والغاز، ذلك الاتجاه الذي يمتلك فوائد اقتصادية عديدة أهمها توفير عملة صعبة وخفض التكلفة الاستيرادية للوقود والسولار الذي يأخذ ملايين الجنيهات.





أشاد نواب البرلمان بجهود الدولة ومساعيها الجبارة في العمل علي تنشيط الصناعة المحلية باعتبارها قاطرة التنمية الأساسية وبخطوة إدخال سيارات الميكروباص للخطة التنموية مما يحقق الشمولية ويدفع برفع الأعباء المادية عنهم الناتجة من ارتفاع تكاليف التشغيل، كما قدموا عدة مقترحات ومطالب من شأنها نجاح وجودة تنفيذ هذا المشروع.





بداية أيد النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، توجيهات وزيرة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشأن إحلال سيارات الميكروباص للعمل بالغاز وذلك ضمن منظومة إنتاج سيارات عاملة بالطاقة والكهرباء ذلك الاتجاه العالمي الذي تبنته الدولة لاستغلال مواردها الاستغلال الأمثل ومواكبة تطورات العصر الحديث.





طالب "البلتاجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بوضع خطة إستراتيجية لذلك الإحلال تضمن آليات تنفيذ أسس البنية التحتية اللازمة لضمان جودة ونجاح المشروع وذلك من خلال توفير محطات إضافية موردة للغاز، فضلا عن قطع الغيار إذا استلزمت الأمور الفنية، لاعتبار هذين العاملين من أهم العوامل الواجب توافرها منذ البدء الأولى لخطوات هذه الإستراتيجية.





وعن فوائد اتجاه الدولة لإحلال السيارات بالطاقة والكهرباء، قال عضو مجلس النواب، إن أبرزها الحد من التلوث البيئي الذي يشكل خطرا كبيرا علي الصحة العامة للمواطنين مما يوفر العديد من نفقات الدولة ويوجهها نحو الأولويات وتقليص حجم الإستيراد من السولار والوقود الذي يكلف الدولة ملايين الجنيهات، فضلا عن تقديم خدمة جيدة تمتاز بكونها نظيفة وصديقة للبيئة.





وتابع النائب، أتمني دخول حافلات (باصات) النقل العام وشركات القطاع الخاص بهذه المنظومة وذلك لتحقيق الشمولية بما يعم بالمنفعة الكبري للمواطنين والدولة معا، خاصة أن الهدف الأول من الإحلال المحافظة علي البيئة وتوفير مناخ صحي خالي من الأمراض والأوبئة .





ومن جانبه قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن الدولة لديها وفرة من موارد الطاقة المتجددة وخاصة الغاز الطبيعي مما دفعها إلي إستغلال تلك الموارد بشكل يحقق الإستفادة القصوي منها لدعم وتشغيل قطاعات الدولة وأهمها الصناعة بإعتبارها العمود الفقري للتنمية، لافتا إلي الجهود المبذولة في مجال التنقيب والكشف عن الموارد التي تعد من المقومات الرئيسية للصناعة وتضفي علي مصر قوة إستراتيجية.









أكد " الشريف" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن الدولة ستشهد تغيرات إيجايبية علي المستوي الإقتصادي من توفير عملة حرة نتيجة تقليص طرق الإستيراد و سد العجز بميزان المصروفات و توفير فائض مالي كبير من الممكن توزيعه علي القطاعات المستحقة للدعم ، فضلا عن خفض التكلفة المادية للتشغيل بالنسبة لسائقي المركبات (الأجرة- الميكروباص- الملاكي) وهذا بمثابة أكبر دافع وميزة في آن واحد.





طالب عضو اللجنة الإقتصادية، وزارة الصناعة بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعات بشأن وضع أليات تستهدف تقديم الدعم التمويلي لسائقي الميكروباصات وتتمثل في عقد بروتوكولات تعاون مع البنوك بشأن سبل التقسيط التي من شأنها تغطية حالات العجز المادي لديهم .





وتابع النائب حديثه، قائلا: أري أن وزارة الإنتاج الحربي هي أجدر من يقوم بتولي ركن التصنيع لما تملكه من كفاءات فنية ومهارات يفتقد إليها معظم شركات القطاع الخاص، إضافة إلي الإمكانيات المادية التي بمثابة العصب الأساسي لنجاح الخطة .





وفي سياق متصل قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة تتجه لإعادة هيكلة منظومة السيارات بمصر سواء الأجرة منها أو الخاصة وهذا الإتجاه العالمي من شأنه توفير أموال طائلة للدولة والتي كان يتم إهدراها في إستيراد الوقود من مختلف الدول بما يشكل عبء زائدا علي الميزانية العامة والمصروفات.





طالب " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تحديد أسس وإشتراطات لازمة بفئة سيارات الميكروباص التي سيتم عملها بالغاز وفقا لقرارات خطة النهوض بالصناعة بشكل خاص وبتحقيق التنمية الشاملة بشكل عام، لذا لابد من فحص نوعيات المحركات، إضافة إلي أن يشترط الإحلال للسيارات التي لم تتجاز معدل سير من 100 إلي 150 ألف كيلو متر وذلك لإنتقاء القابل للإحلال منها.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه لابد من تقديم كافة التسهيلات للمواطنين بهدف التحفيز والترغيب علي الإشتراك بهذه المنظومة وذلك عن طريق منح قروض ميسرة ذات فائدة بسيطة أو علي سبيل المثال زيادة مدة صلاحية الترخيص أو إعفاء من الضرائب لعدد معين من السنوات مما تمكنهم من الحصول عليها .





وأوضح النائب، أن منظومة إحلال السيارات لتعمل بالطاقة والكهرباء تمتلك فوائد عديدة علي عدد من الجوانب أبرزها الصحي والبيئي والإقتصادي، مما يكن له مردود إيجابي في حياة الأفراد كما يعمل علي تنشيط الإنتاج المحلي









قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إننا نهتم للاستماع لرؤية علماء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات.





وأشارت خلال كلمتها بالندوة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي تنظمه وزارة الهجرة والمنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات إلي أن الاهتمام باستراتيجية صناعة السيارات توجه لي منذ قدومي للوزارة، موضحة أنه تم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى للاستفادة منهم كدول المغرب وجنوب افريقيا من أجل توطين هذه الصناعة وهو ما يحتاج إلى العديد من التكاتف من جميع الوزارات كالنقل والمالية والإنتاج الحربي لوضع استراتيجية بمحاور نستطيع العمل عليها وكان هناك فكرة لإنشاء صندوق لتحفيز الصناعة بشكل عام.





وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات، أن هناك مقترحا بعمل صندوق لتحفيز الصناعة يتم دعمه برسوم تنمية بقانون يتم إقراره، مشيرة الى ان تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات أهم محاورها العمل بالغاز.





وأوضحت أن هناك توجها لتحويل عمل الميكروباصات بالغاز، موضحة أن هناك معايير لتحويل السيارات للعمل بالغاز بينها أن تكون حالتها تصل لنسبة 70% ؜.





واستكملت أن علماء مصر بالخارج يجب أن نستفيد من خبراتهم، لافتة إلى أنه كان هناك استراتيجيات لتحويل السيارات للعمل بالغاز إلا أنه كان يتم تحويل السيارات للعمل بالأجرة.



