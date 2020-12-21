برلماني: مصر الأولي عالميًا في تصدير الموالح.. والمزارعون النواة الأولى لذلك

أشاد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، باعلان الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن وصول مصر للمرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدى لزيادة الدخل القومي للمصر خاصة في ظل أزمة كورونا التي يعاني منها العالم أجمع.





وأضاف "تمراز"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المكانة التي وصلت لها مصر تساهم في انتعاش الاقتصاد المصرى مما ينعكس على المواطنين وخاصة المزراعين، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور رئيسي في وصول مصر لتلك المكانة خاصة بعد عقد العديد من الاتفاقيات مع الدول المختلفة.





وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المزراعين كان لهم دور مركزى في وصول صادرات مصر الزراعية لما يقرب من 5 مليون برغم تلك الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، منوهًا على أن المزراعين ملتزمون بكافة التقنيات الحديثة لخروج الصادرات الزراعية بجود عالية.





يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد على الدعم الواسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة حتي أصبحت مصر الأولي عالميًا في تصدير الموالح ، والفراولة، معلنًا ارتفاع الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا إلي 4 مليون و900 ألف طن





وأكد "القصير"، في كلمة له خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، له اليوم، بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية أن قطاع الزراعة أثبت خلال جائحة فيروس كورونا أنه من القطاعات المرنة وقادر علي تحمل الصدمات، وأثبت دوره الكبير في اقتصاديات الدول.