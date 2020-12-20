أخبار النادي الأهلي.. مدة غياب ناصر ماهر.. وخطر يهدد القلعة الحمراء قبل لقاء الزمالك

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية ، التي جاءت على مدار اليوم الاحد من خلال السطور الآتية:
حرص محمد مجدى قفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على توجيه الشكر لجماهير القلعة الحمراء من داخل العزل الصحي، بعد اختيار هدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الأفضل في 2020 بعد سباق الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بين جماهيره عبر الحساب الرسمى له بمواقع التواصل الاجتماعى.
تسود حالة من القلق بين جماهير النادي الأهلي من استمرار إيجابية عينة الثلاثي محمد مجدي قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وفقدان جهود أقوى جبهات المارد الأحمر في لقاء الزمالك القادم في بطولة الدوري الممتاز.
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة منذ قليل، في طريقها لـ نيامي عاصمة النيجر؛ استعدادًا لمواجهة فريق سونيديب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم ينفذ تدريبات علاج طبيعي وتأهيلي بعد شكواه من الآم في الركبة.
يخضع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لعملية جراحية غدًا الاثنين، بمعرفة الدكتور باسم فليجة؛ بهدف تثبيت «الكتف» الذي أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.
أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تخلف اللاعبين، رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، وذلك بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا.