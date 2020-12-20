أخبار النادي الأهلي.. مدة غياب ناصر ماهر.. وخطر يهدد القلعة الحمراء قبل لقاء الزمالك

يخضع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لعملية جراحية غدًا الاثنين، بمعرفة الدكتور باسم فليجة؛ بهدف تثبيت «الكتف» الذي أُصيب فيه اللاعب خلال مباراة المقاصة بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.



