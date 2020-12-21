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تعليم

رعاية شباب جامعة القاهرة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أطلقت إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه على مستوى الجامعة للعام الجامعى 2020-2021. وجاء ذلك فى عدة مستويات مختلفه وهى الآتى: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير المستوى الثانى: حفظ عشرين جزء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير المستوى الثالث: حفظ نصف القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير. المستوى الخامس: حفظ خمسة أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير كما تقدم الجامعة عدد من الجوائز المالية للطلاب الفائزين وهما الاتى : المركز الأول 800 جنيه 
المركز الثانى 790 جنيها 
المركز الثالث 780 جنيها 
المركز الرابع 770 جنيها 
المركز الخامس 760 جنيها 
وتقدم المسابقة يوم الأحد الموافق 27 من ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 31 من ديسمبر بقاعة الجمعيات العلمية بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينه الرياضية للجامعة من الساعة 9:30 ص إلى الساعة 2:30 عصرا وللتحميل بالمسابقة الحضور إلى إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. 


وكان قد اكد الدكتور الخشت، أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية. 


يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.
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