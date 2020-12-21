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منوعات

تعاون بين شركة "رزام" للإنتاج و blow creative studio لتنفيذ بوسترات دعائية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
شركة رزام
شركة رزام
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محمد بدران




قالت شركة "رزام" السعودية للإنتاج اليوم الاحد، إن لديها خططًا لعام 2021، لإنتاج مسلسل يتم تصويره في عدد من الدول العربية والأوروبية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب على حسابها في تويتر، "تم الاتفاق مع شركة blow creative studio لعمل بوسترات دعائية لأعمال رزام القادمة ترقبونا 👍👻"


يذكر إن الشركة أعلنت خططها للعام المقبل والتي ستشمل تصوير فيلم في السعودية وإيطاليا، بالإضافة إلى عدد من الأغاني المنتقاة لأشهر النجوم العرب، ووثائقي عن "رزام".


أعلنت شركة رُزام عن تفاصيل أول فيلم رعب، من المقرر تصوير جزء منه في المملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج العالمى فيكرام بهات .


ويعد الفيلم أحد أكبر أعمال رُزام القادمة، مع استشارة أشهر كتاب أفلام الرعب في هوليود، وبإخراج واحد من أعظم مخرجي بوليود لأفلام الرعب بمشاركة نخبة من النجوم العرب، جزء من التصوير سيكون في المملكة .




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