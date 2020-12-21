حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12/21 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

اليوم الأثنين21-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج









الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

مهنيا: الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد.

عاطفيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع من تحب.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع وتقترب بسهولة ممن تحب.

ماليا ومهنيا: اليوم قد يقودك الفلك لمفاوضات ناجحة تحقق من خلالها تقدما ومكاسب.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها.

عاطفيا: فينوس والشمس في منزل الحب تعدانك بالسعادة العاطفية وتعبر بجرأة عن مشاعرك.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمربع برجك.. حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

مهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرد على القيود واهتم بدقة أدائك وانتبه لحقوقك.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات.. تبدو ساحرا ويقظا ومستعدا للتعامل مع الجميع بروح ود وتعاطف وإيجابية.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للأخطاء والحوادث وسوء التعبير.

عاطفيا وعائليا: قد تكون هناك ضغوط عاطفية أو عائلية.. كن مستعدا للتفاهم بهدوء إذا أردت أن تحل خلافا.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا: تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنتبه لقراراتك وأقوالك ولا تتسرع.

عاطفيا وعائليا: لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا: القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتساعدك تحليلاتك كثيرا.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. الوضع الفلكي يعمل اليوم لصالحك ويمدك بالسحر والطاقة العاطفية وبالثقة في النفس.