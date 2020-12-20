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رمز الوسطية.. أحمد موسى يناشد شيخ الأزهر تكثيف العمل في سيناء ..فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:54 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتمنى أن تكثف مؤسسة الأزهر من عملها في سيناء، موجهًا الشكر للأزهر على تنظيم ورش عمل مع شباب شمال سيناء.

وأضاف أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع بقناة "صدى البلد"، أن الأزهر رمز للوسطية والاحترام، وله محبيه في مصر والعالم الإسلامي أجمع، متمنيا من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تكثيف جهود المؤسسة في سيناء.

وتابع أنه في فترة سابقة من تاريخ مصر وقت ما كان يطلق عليه المراجعات الفكرية في السجون تم عمل جلسات في السجون ومراجعات للأفكار، وهو ما أدى إلى الإفراج عن العديد من المساجين، وبناءً عليه تم حل الجماعة الإسلامية وتسليم السلاح.

وأكد أن الأزهر تلقى 3000 سؤال من شباب سيناء وهناك بعض الأفكار المغلوطة تنتشر بين الشباب هناك، مشيرا إلى أن ما يحدث في سيناء لم يحدث في تاريخها من قبل من حيث التنمية بتكلفة تصل إلى 600 مليار جنيه بعد أن عانت من حالة فراغ لمدة عقود.

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