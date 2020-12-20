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ثقافة

تأجيل فعاليات "منتدى مئوية زايد حكيم العرب"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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طارق موسى
أعلنت اللجنة العليا لـ "منتدى مئوية زايد حكيم العرب" عن تأجيل موعد إقامة حفل إفتتاح المنتدى وفعالياته المرافقة إلى موعد لاحق يجري العمل على تحديده بالتشاور مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومع الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال ما يلزم من إجراءات تنظيمية ولوجيستية تضمن كافة الإحتياطات الواجب إتباعها في ظل جائحة كوفيد19 التي تعاني منها المنطقة والعالم. 

وهذا الحدث الأول من نوعه الذي كان مقررًا إقامته في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2020 يأتي كمبادرة عربية لتكريم حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في بيت العرب الكبير "جامعة الدول العربية" تقديرًا وتكريمًا للمواقف الخالدة والسيرة الإنسانية الطيبة لحكيم العرب. 

وأعدت اللجنة التنفيذية للمنتدى ،التي تم تشكيلها من الهيئة العربية للبث الفضائي والشبكة العربية للبث المشترك، برنامجًا ضخمًا من الفعاليات ليليق بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها شخصية حكيم العرب لدى شعوب وقادة المنطقة والعالم حيث كان من المقرر إفتتاح المنتدى في 22 ديسمبر 2020 في القاعة الكبرى لجامعة الدول العربية بحضور مندوبي الدول الأعضاء وبتغطية إعلامية بمشاركة مؤسسات إعلامية مصرية وإماراتية وعربية ثم تمتد فعالياته المرافقة لليومين التاليين في فندق كونراد القاهرة برعاية رئاسة مجلس الوزراء في مصر حيث كان من المقرر فيه إفتتاح معرض قصة وطن "زايد حكيم العرب" بتنظيم من "مؤسسة وطني الإمارات" ومتضمنًا قسمًا خاصًا من أرشيف الجامعة العربية لصور تُعرض لأول مرة عن المحطات التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إضافة إلى برنامج تلفزيوني عن المنتدى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام في مصر يُنقل في بث تلفزيوني مشترك مع قنوات إماراتية وعربية. 

كما كان مقررًا انعقاد ندوات تقدم فيها أوراق عمل من ثمان دول عربية حول المبادرات الإنمائية والمواقف الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ثم إختتام الفعاليات بالكشف عن التصميم الهندسي للنُصب التذكاري الذي من المقرر بناؤه في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة.

وصرحت إدارة المنتدى أن قرار التأجيل يأتي تأكيدًا لأهمية هذا الحدث الكبير وحجم التحضيرات التي يتوجب تنفيذها لإخراج المنتدى وفعالياته بما يليق بشخصية حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أجمعت كل الشعوب على حبه واحترامه واستلهام الخير من سيرته الطيبة.
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