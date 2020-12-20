وزير المالية يكشف كيف واجه الاقتصاد أزمة كورونا مقارنة بدول العالم

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، كيف واجه الاقتصاد المصري ازمة كورونا مقارنة بدول العالم.





وقال معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن هناك سببين الأول قائد لديه استعداد تحمل مسؤولية القرار، والثاني شعب لديه استعداد تحمل تبعية القرار.





وأضاف وزير المالية، أن القائد لابد أن يكون لديه قرارات جريئة والنظرة الثاقبة، لافتا إلى ان مصر حباها المولى بالأثنين بقائد قوية وشعب يتحمل التابعات وهذين الأمرين مع بعض سبب قوي في تحمل أزمة فيروس كورونا المستجد.



