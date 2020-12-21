داخل مصنع غير مرخص .. ضبط 145 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 145,000 كمامة بدون بيانات غير مطابقة للمواصفات "منتج نهائى" 1,29 طن "أقمشة غير منسوجة أستك – دعامة " مستلزمات إنتاج – 9 ماكينات حياكة – خط تصنيع، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة "مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.



