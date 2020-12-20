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تعليم

وزير التعليم العالي ينعى الدكتور محمد شبل الكومي رئيس جامعة مصر الدولية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:09 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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نهلة الشربيني
نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور محمد شبل الكومي، رئيس جامعة مصر الدولية، وأول رئيس للجامعة منذ إنشائها، والذي يعد أحد النماذج المصرية المشرفة، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. 
وكان عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا اليوم الأحد، مع لياو ليتشانج، السفير الصيني بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والصين في مجال علوم الفضاء، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسيد هان المستشار التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد "عبد الغفار"، تقدير الوزارة لدور السفارة الصينية بالقاهرة لما تقدمه من دعم علاقات التعاون بين الجانبين، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، والخطوات التي اعتمدتها الصين في حصار هذا الوباء سواء من الناحية البحثية أو الطبية. 

وأشاد الدكتور عبدالغفار بتطور العلاقات المصرية الصينية، والتي شهدت تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة السياسية والتجارية والصناعية والتنموية، والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية والابتكار. 

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص الوزارة على تقديم جميع أشكال الدعم للطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم.

وقدم الوزير التهنئة للصين لنجاح إنزال مركبة الفضاء "تشانغ إي-5" على سطح القمر في مهمة تاريخية؛ لجلب عينات من سطحه لمساعدة العلماء في معرفة المزيد من المعلومات عن القمر. 

وتم خلال اللقاء، مناقشة آليات إنهاء أعمال مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية. 

ومن جانبه، قدم السفير الصيني الشكر للوزارة وللجامعات للمصرية لتقديم جميع أشكال الدعم للطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدا على استمرار تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى احتفال الصين العام القادم بمرور 65 عاما على بدء العلاقات المصرية الصينية. 


ولفت السفير الصيني بالقاهرة إلى حضور الخبراء الصينيين في يناير القادم 2021 لاستكمال الأعمال الإنشائية لمركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية التي توقفت بسبب جائحة كورونا.


جدير بالذكر أنه تم إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية على مساحة (5000 م2) بالمدينة الفضائية، وهو يهدف إلى تجميع واختبار أقمار الاستشعار عن بعد بوزن يصل إلى (750 كجم) وطاقة تجميع لعدد (2) قمر صناعى فى نفس الوقت.
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