وزير التعليم العالي ينعى الدكتور محمد شبل الكومي رئيس جامعة مصر الدولية

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور محمد شبل الكومي، رئيس جامعة مصر الدولية، وأول رئيس للجامعة منذ إنشائها، والذي يعد أحد النماذج المصرية المشرفة، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وكان عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا اليوم الأحد، مع لياو ليتشانج، السفير الصيني بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والصين في مجال علوم الفضاء، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسيد هان المستشار التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكان عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا اليوم الأحد، مع لياو ليتشانج، السفير الصيني بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والصين في مجال علوم الفضاء، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسيد هان المستشار التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





في بداية الاجتماع، أكد "عبد الغفار"، تقدير الوزارة لدور السفارة الصينية بالقاهرة لما تقدمه من دعم علاقات التعاون بين الجانبين، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، والخطوات التي اعتمدتها الصين في حصار هذا الوباء سواء من الناحية البحثية أو الطبية.





وأشاد الدكتور عبدالغفار بتطور العلاقات المصرية الصينية، والتي شهدت تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة السياسية والتجارية والصناعية والتنموية، والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية والابتكار.



