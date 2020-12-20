اللجنة الأولمبية: الالتزام بقانون الرياضة المصري ليس تدخلا حكوميا في انتخابات اتحاد الكرة .. فيديو

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، إن اللجنة الأولمبية هي مظلة الرياضة في مصر وهي التي تؤكد علي قانونية أو عدم قانونية أي شيء مؤكدا أن القانون المصري مطابق للمعايير الدولية .





وأضاف هشام حطب خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن جميع الاتحادات الدولية تحترم القوانين المحلية ونحن نريد انتخابات لاتحاد الكرة وفقا للقانون المصري .





، أن الانتخابات البرلمانية ليس لها بديل والمخاطرة بها كانت مسموحة لأن هذا خطوة مهمة لاستكمال الدستور . وأوضح هشام حطب أنلأن





وتابع هشام حطب ، ان الالتزام بقانون الرياضة المصري ليس تدخلا حكوميا في انتخابات اتحاد الكرة .



