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اللجنة الأولمبية: الالتزام بقانون الرياضة المصري ليس تدخلا حكوميا في انتخابات اتحاد الكرة .. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:12 م
هشام حطب
هشام حطب
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إبراهيم القادري
قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، إن اللجنة الأولمبية هي مظلة الرياضة في مصر وهي التي تؤكد علي قانونية أو عدم قانونية أي شيء مؤكدا أن القانون المصري مطابق للمعايير الدولية .

وأضاف هشام حطب خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن جميع الاتحادات الدولية تحترم القوانين المحلية ونحن نريد انتخابات لاتحاد الكرة وفقا للقانون المصري .

وأوضح  هشام حطب ، أن الانتخابات البرلمانية ليس لها بديل والمخاطرة بها كانت مسموحة لأن هذا خطوة مهمة لاستكمال الدستور .

وتابع هشام حطب ، ان الالتزام بقانون الرياضة المصري ليس تدخلا حكوميا في انتخابات اتحاد الكرة .

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