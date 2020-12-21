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حوادث

ضبط 12 طن منظفات صناعية مغشوشة بالشرقية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
منظفات صناعية مغشوشة
منظفات صناعية مغشوشة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 12,3 طن "منظفات صناعية" بدون مستندات مجهولة المصدر ، وغير مطابقة للمواصفات القياسيةـ تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للمنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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