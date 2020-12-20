حد يفكرهم بالمهنية.. أحمد موسى: «بي بي سي» تتجاهل السلالة الجديدة لفيروس كورونا

انتقد الإعلامي أحمد موسى، السياسة التي تنتهجها قناة "بي بي سي" البريطانية الناطقة باللغة العربية، مشيرًا إلى أن القناة تتجاهل السلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا.





وأضاف أحمد موسى ، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن «بي بي سي» تتجاهل إيقاف حركة الطيران من وإلى بريطانيا؛ بسبب ارتفاع إصابات كورونا، مستنكرًا «حد يفكرهم ويقولهم المهنية بتاعتكم».





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن القناة البريطانية تنشر ما يحدث في لبنان والعراق والدول العربية والقمة الأفريقية على رأس اهتماماتها، ولا تهتم بالأخبار البريطانية التي هي حديث العالم كله اليوم.



